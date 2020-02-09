Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık bir kilometrelik izi, Sivrice’ye bağlı Çevrimtaş ve Ilıncak köyü yakınlarında depreme yönelik araştırma yapan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekibi tespit etti. Beyaz izin oluşumuna şahit olan ekip, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Araştırma grubunda yer alan Dr. Akın Kürçer “Fayın Fırat Nehri’nin içerisinde karşı tarafa, güney sahiline geçtiği yerde, muhtemelen su veya gaz çıkışına bağlı olarak göl tabanından yükselen muazzam bir çizgisellik oluştu. Bu inceleme yaptığımız esnada gerçekleşti” diye konuştu.