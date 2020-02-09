Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Doğu, Çatak-Bahçesaray Vadisi’nde 24 çığ noktası tespit ettiklerini ve bunu morfolojik olarak haritalandırdıklarını söyledi. “Bölgede belirlediğimiz noktalarda her yıl çığ düşüyor ve yollar, evler, direkler tahrip oluyor. Bir yıl sonra tekrar aynı yerde bu yapılar yapılıyor” diye konuşan Prof. Dr. Doğu, bilimsel incelemeler doğrultusunda alınacak tedbirlerle doğal afetlerin önüne geçilebileceğini vurguladı. Doğu şu değerlendirmelerde bulundu: Bilimsel çalışmalarla bölgedeki problemli noktaları önceden belirlememiz gerekiyor. Bu amaçla biz de Çatak Vadisi’nde 10 yıl önce çığ noktaları çalışması yapmıştık. Çığ felaketi Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri için vazgeçilmez bir doğa olayıdır. Bunun felaket boyutuna dönüşmesi aslında bir takım ihmaller, hatalar ya da şansızlıklardan kaynaklanıyor.” Çığın meydana geldiği Çatak ile Bahçesaray Vadisi arasındaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nin en önemli noktalardan biri olduğunu belirten Ali Fuat Doğu “Bölgede doğal şartlar ve iklim çok zorlayıcı. Çığ noktalarını belirleyip, çığ kaydırma yüzeyleriyle kar birikme noktalarında yolların kapanmasını engelleyen kapalı veya yarı açık tüneller yapılabilir. Bu zor bir şey değil” ifadelerini kullandı. Doğu, çığın meydana geldiği noktada silah sesi, güçlü iş makineleri, alçaktan uçan helikopter ve gürültülü ortamların yeni bir çığa sebep olabileceğini, arama çalışmalarının mutlaka sessizlik sağlanarak yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.