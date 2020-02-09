Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaray’da bir kadın kartına para yüklemek için makineye yaklaştı. Bu sırada bir karga kadına yaklaştı. Kadının parasını alan karga uçarak uzaklaştı. İstasyonun başka bir yerine konan kargayı vatandaşlar yakalamaya çalıştı. Karganın parayı aldığı ve vatandaşların kovaladığı anlar kameraya yansıdı.