Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Özel Harekat polislerinin İstanbul Deniz Otobüsü'ne (İDO) düzenlendiği nefes kesen operasyon tatbikatından görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, "Türkiye'nin dört bir yanında görevine devam eden Özel Harekat polislerimizden nefes kesen operasyon tatbikatı“ ifadelerine yer verildi.
Özel Harekat polislerinden nefes kesen tatbikat
09.02.2020 - 12:22 | Son Güncelleme: 09.02.2020 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat polislerinin nefes kesen tatbikat görüntülerini paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Özel Harekat polisleri,tatbikat,story_,
680250 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/680250.aspx
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