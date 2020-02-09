Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 adet el yapımı anti tank mayını tespit etti. El yapımı patlayıcılar EOD timimiz tarafından imha edildi.”
Hepsi imha edildi
09.02.2020 - 14:31 | Son Güncelleme: 09.02.2020 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 el yapımı anti tank mayını tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,
680266 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/680266.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER