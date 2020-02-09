Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak'ta kayıp başvurusu yapmalarıyla başlatılan arama çalışmaları, olumsuz hava koşullarına rağmen devam ediyor.



Arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra, Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri ile Jandarma Asayiş Komutanlığı (JAK) su altı ekiplerinden oluşan 40 kişilik arama kurtarma ekibi katılıyor.

AFAD İl Müdürlüğünün koordinesinde, günün ilk saatlerinden itibaren soğuk havaya rağmen Uzunçayır Baraj Gölü'nde belirlenen alanlara dönüşümlü olarak dalış yapan ekipler, kameralı su altı robotuyla da arama yaptı.

Polis ve jandarma dedektör köpekleri ile kıyılarda gerçekleştirilen arama çalışmalarında Gülistan Doku'ya ait ize rastlanmadı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan genç kızın ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.