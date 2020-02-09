Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, Hanönü-Boyabat karayolu arasında 20’inci kilometrede etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Refüje doğru kayan tır, Hanönü-Boyabat yolunda ulaşımı bir süreliğine aksatırken, kazada herhangi bir yaralanma olmadı. Ekiplerin çalışmasıyla kayan tır kurtarılarak yol tekrar araç trafiğine açılabildi.
Karda kayan tır, yolu ulaşıma kapattı
09.02.2020 - 18:40 | Son Güncelleme: 09.02.2020 - 18:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu-Sinop kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kayan tır, ulaşımı bir süreliğine aksattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : karda kayan tır,kar,kış,
680300 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/680300.aspx
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