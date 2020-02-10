Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ankara kara yolunda seyir etmekte olan Erhan Akbulut hâkimiyetindeki 26 GR 533 plakalı tanker, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’nde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kara yolu kenarındaki su kanalına düştü. Makas atan tanker, Samsun- Ankara karayolunu trafiğe kapattı.

Kaza maddi hasarla atlatıldı. Tankeri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Polis, trafiğe kapanan kara yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.