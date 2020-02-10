Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’da ‘işsizim’ deyip kendini yakan Adem Yarıcı’nın boşandığı eşi Bahar Yarıcı, eski kocasının daha önce de bu tür intihar girişimlerinde bulunduğunu ve psikolojik sorunlarının olduğunu ifade etti. Şiddetli geçimsizlikten dolayı eşinden boşandığını belirten Bahar Yarıcı “Eşimle daha önce kavgalarımız olmuştu ve bundan dolayı uzaklaştırma kararı çıkmıştı. Arada gelir çocuklarını görürdü, evliyken de zaten arabanın ve motorun altına atlayarak intihar girişimlerinde bulundu. Son zamanlarda psikolojisi iyice bozulmuştu. Bu tür hareketlerinden dolayı çocuklarımı alarak kaçmak istedim, ancak gidemedim” dedi.

Daha önce de kendini yakma girişiminde bulunduğundan dolayı eşini uyardığını belirten Yarıcı “Bir defa teşebbüs etti ve ben çok kızdım, yapmaması gerektiğini söyledim ama baktım ki psikolojik sorunları var, ben de ayrılmak zorunda kaldım” diye konuştu.

Malum kesim intihar olayından hükümeti sorumlu tutmuş, gerekli yardımların yapılmadığını iddia etmişti. Ancak dört ayrı kurumun 9 yıl boyunca söz konusu şahsa on binlerce lira yardım yaptığı ortaya çıkmıştı.