Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 derece ile Erzurum’da kaydedildi. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla yollar kapandı, insanlar evlerine hapsoldu. Adana’nın Feke ilçesine bağlı Ormancık ve Gaffaruşağı köylerinde bu sene ilk defa buz sarkıtları oluştu; narenciye bahçelerini don vurdu. Antalya’da bile hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düşünce, kentin sahil ve sokakları bomboş kaldı. Trabzon, Rize ve Giresun’da iki gün; Samsun, Kastamonu, Sivas, Kayseri ve Erzurum’un da aralarında bulunduğu 24 ildeki okullarda ise eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelliler idari izinli sayıldı. Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde ise yollarda tipiden dolayı karın birikmesiyle oluşan 5 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırttı. Sıcaklıkların bugünden itibaren mevsim normallerine döneceği tahmin ediliyor.