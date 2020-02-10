Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın 5 kıtasındaki 35 farklı ülkeye donmuş ve işlenmiş deniz ürünü ihracatı yapan ve 1922 yılından bu yana deniz ürünleri sektöründe üretim yapan Kocaman Balıkçılık firmasının üçüncü kuşak yöneticisi Osman Kocaman, balıkçılık sektöründeki son gelişmeleri İHA'ya değerlendirdi. 2019 yılının, hedeflerin tutturulduğu, başarılı bir yıl olduğunu vurgulayan Kocaman, sayısı 15'i bulan geniş ürün yelpazeleri ve cirolarındaki yüzde 90'lık ihracat payı sebebiyle 2019 yılında dengeli bir seyir izlediklerini ifade etti. Kocaman, "2019 yılı çok çeşitli ürün yelpazemiz sayesinde Kocaman Balıkçılık olarak hedeflerin tutturulduğu, başarılı bir yıl oldu. 2-3 ürüne bağlı çalışmıyoruz, 10-15 ürün çeşidinde çalıştığımız için birbiri arasında bir denge sağlıyor. Bazı ürünler az iken diğer bazı ürünler o yıl daha fazla olabiliyor. Bu bakımdan 2019 yılı bizim için cirosu yüzde 90 ihracattan gelen bir firma olarak hedeflerimize ulaştığımız iyi bir yıl oldu" dedi.

Amerika'dan Çin'e kadar 35 ülkeye ihracat yapıyorlar

AB standartlarında ve HACCP normlarına uygun bir tesise sahip olduklarını ifade eden Kocaman, 12 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 48 bin metrekarelik alana yayılmış tesiste 5 kıtadan 35 ülkeye işlenmiş ürün ihraç ettiklerini belirtti. Kocaman, "Biz yaklaşık 35 ülkeye işlenmiş ürün ihraç ediyoruz. Avrupa Birliği'nin hemen hemen tamamına ihracatımız var. Kuzey Amerika'ya, Kanada'ya, başta Çin olmak üzere Uzakdoğu'ya, Japonya, Kuzey Kore, Tayvan'a ihracatımız var. Dönem dönem Ortadoğu'ya imkanlar el verdiğinde Manyas Gölü'nden sazan ihraç ediyoruz. Dolayısıyla böyle geniş bir dünya pazarına ihracatımız var. İhraç ettiğimiz ürünler arasında, karides, kara salyangozu, kurbağa, deniz salyangozu, göl gümüşü, sudak balığı, deniz patlıcanı, sülbiye, ahtapot, marine ürünler, konserve ürünler, salyangoz konservesi gibi, denizden ve tatlı sudan çıkabilecek bütün ürünlerden ihraç ediyoruz" dedi.

Amerika'ya tatlı su levreği, Çin'e deniz patlıcanı

Aralarında İtalya, İspanya ve Fransa gibi mutfakları ile dünyaya damga vurmuş ülkelerin de yer aldığı birçok yerde Türk sularından çıkan ürünlerin tüketildiğini vurgulayan Osman Kocaman, Amerika'ya tatlısu levreği, Çin'e deniz patlıcanı ihraç ettiklerini belirterek, "Bizim ürünlerimiz bu ülkelerin mutfakları ile uyumlu. Akdeniz mutfağına son derece uyumlu ürünler satıyoruz. Akdeniz'deki pazarımızın en çok yoğun olduğu yerler İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan hattı. Bir miktar ürünlerimizi de yine Orta Avrupa ülkelerine satıyoruz. Amerikan mutfağına tatlı su levreği, Fransız mutfağına kurbağa, salyangoz, gümüş, Uzakdoğu'ya deniz salyangozu, Çin mutfağına deniz patlıcanı gönderiyoruz. Zaten o ülkelere mutfaklarına uygun ürünler yapmazsanız satamazsınız. Sattığımız ürünlerin de büyük bir bölümü zaten ülkemizde tüketimi olmayan ürünler. Şirketimizin mottosu bu aynı zamanda. Bizim ana sloganımız, Türkiye'de istihsal edilip tüketimi olmayan ürünleri, istihdam oluşturarak dövize çevirmek. Örneğin, deniz salyangozu, kara salyangozu, kurbağa, tatlı su kereviti, deniz patlıcanı, göl gümüşü gibi. Bu tür ürünler Türkiye'de toplanıyor, katma değere çevriliyor. Yüzlerce, binlerce insana geçim kaynağı sağlıyorsunuz. Hemen hemen ithal girdisi hiç olmayan, milli ve yerli ürünlerimizi ihraç ediyoruz" diye konuştu.

Korona tehdidi sebebiyle Çin'de donmuş ürünlere talep artacak

İhraç noktaları arasında Çin'in de bulunduğunu, bu ülkeye deniz patlıcanı, taze balığın haricinde donmuş su ürünleri ihracatı yaptıklarını anlatan Kocaman, Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve dünyada giderek yayılan korona virüsü sebebiyle Çin Hükümeti'nin canlı hayvan pazarlarını kapattığını, kısa vadede Çin'in donmuş su ürünlerinde artan bir talebi olacağını vurguladı. Kocaman, "Sektörümüze etkisinden önce insanlık bir an önce bu virüsten kurtulsun dilerim. Yayılmadan daha fazla büyümeden çaresi bulunsun ve son bulsun. İşimize etkilerine gelince, Çin çok fazla canlı hayvan tüketen bir ülke. Su hayvanları veya bizim kültürümüze ve alışkanlığımıza ait olmayan hayvanları yiyerek beslenen bir ülke. Oradaki virüs de zaten Wuhan eyaletindeki bir canlı hayvan pazarından yayıldı. İlk virüsün çıktığı yer böyle bir pazar. Çin şimdi canlı hayvan satışını ve ithalatını yasakladı. Taze balık ithalatını da yasakladılar. Dolayısıyla burada işlenmiş, dondurulmuş su ürünlerinde uzun vadede bir artan talebi olacaktır. Bu talepten Türkiye de payını alacaktır. Çin'e biz canlı su ürünü olarak tatlı su ıstakozu gönderiyorduk uçakla. Bu artık gitmeyecek. Ama bunun yanında donmuş balıklara Çin'de talep artışı olacak. İnsanlar doğal olarak tazesi yasaklanınca donmuşunu alacaklar. Zaten böcek türleri ile beslenmeyi bırakmak durumundalar. Çünkü insanlar şu anda sokağa bile çıkmaktan imtina ediyorlar. O halde sizin ürünleriniz nerede satılıyor? Süpermarketlerde satılıyor. Oralara gitmekte de insanlar belki şu an sıkıntı yaşayabiliyorlar. Ama kısa vadede panik atlatıldıktan sonra gıda alışkanlıklarını erteleyemeyeceklerine göre sonuçta gıdada donmuş gıdaya orta vadede bir yönlenme olacaktır. Zaten bu hastalığa çare bulunduktan sonra bile Çin zannediyorum uzunca bir süre canlı hayvan pazarlarını açmayacaktır. Taze balık ihracatı da bir süre sonra normale dönebilir. Çin'e donmuş gıda satan ülkeler daha fazla donmuş gıda satacaklar. Başka bir menfi etkisi ise, Çin dünyada hem büyük bir tüketici hem de büyük bir su ürünleri ihracatçısı. Çin menşeli ürünlerin de dünyada ithalatı psikolojik olarak düşecektir. İnsanlar bu ürünleri psikolojik olarak tüketmek istemeyebilir. Bu da Çin piyasalarına geçici olarak etki edecektir. Diğer ülke menşeli ithal ürünlerin fiyatlarının artmasına etkisi olabilir. Bu da tüketim ayağında bir negatif etkisi olarak yansıyabilir" şeklinde konuştu.