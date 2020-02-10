Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla 4 Nisan 2019’da sivil uçuşa kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçaklar çürümeye terk edilmişti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından terk edilen uçakların sahipleri tarafından alınması için tanınan 30 günlük süre ağustos 2019 sonu itibariyle dolmuştu. Ekim 2019 tarihinde havalimanında 17 sahipsiz uçaktan 1 tanesinin sahibi başvuruda bulundu. Konma-konaklama ücretleri ile vergi borçları ödendikten sonra söz konusu uçak sahibine teslim edildi. Geri kalan 16 uçağın ise ihale süreci devam ediyor.

Hurdaya ayrılan hava araçları için yapılacak değer tespit çalışmalarının ardından uçakların açık arttırma ile satışa çıkacak. İhale ile satılacak hava araçlarının üzerinde bulunan ipotek ve haciz bedeli de fiyata eklenecek. Satıştan itibaren 5 yıl içinde uçakların hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilecek. Bu süre zarfında herhangi bir müracaatın olmaması durumunda uçakların satışından alınan söz konusu bedel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kasasına girecek.

Çürümeye terk edilen uçaklar havadan görüntülendi

Havadan görüntülenen 12 atıl vaziyetteki uçağın birçoğunun dış gövdelerinin döküldüğü görülüyor. Uçakların kanat kısımlarında ise ciddi hasarlar göze çarpıyor. Uçakların camları ve motorları tamamen yerinden sökülmüş çürümeye terk edilmiş vaziyette bekliyor. Ancak içerisinde halen birçok elektronik aksam bulunuyor.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasıyla beraber "Millet Bahçesi" olması planlanan Atatürk Havalimanı yaklaşık 12 milyon m2 üzerine kurulu devasa arazisine, içerisinde bahçeler, kıraathaneler, atölyeler, yürüyüş ve bisiklet yollarının da yer alması bekleniyor. Mevcut alan içerisinde yıkılmayarak korunacak olan terminal binaları ise kongre ve fuar merkezine dönüştürülmesi bekleniyor.