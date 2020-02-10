Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2020 yılının Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 2020 yılı Ocak ayında;

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı; iç hatlarda 67 bin 158, dış hatlarda ise 43 bin 473 oldu. Hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 145 bin 72’ye ulaştı.

Bu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 7 milyon 799 bin 42, dış hat yolcu trafiği 6 milyon 131 bin 774 oldu. Böylece, söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 13 milyon 952 bin 310 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; ocak ayında iç hatlarda 63 bin 247 ton, dış hatlarda 211 bin 696 ton olmak üzere toplam 274 bin 943 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI OCAK RAKAMLARI

İstanbul Havalimanında ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 8 bin 370, dış hatlarda 26 bin 719 olmak üzere toplamda 35 bin 89 oldu.

Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 263 bin 808, dış hatlarda 4 milyon 12 bin 452 olmak üzere toplamda 5 milyon 276 bin 260 olarak gerçekleşti.

