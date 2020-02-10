Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde Denizli Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddialara göre, Başhekim Mehmet E. geçtiğimiz günlerde Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Harun S.'ye bir iş hakkında talimat verdi. Ancak Harun S. talimatı yerine getirmeyince aralarında tartışma yaşandı. Bunun üzerine Harun S., boğazı sıkıp başına yumruk attığı başhekimi darp etti. Darp raporu alan Mehmet E. Çınar Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Aynı şekilde Harun S. de darp raporu alarak, Mehmet E. hakkında şikayetçi oldu.

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirtti.