Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yurt genelinde birçok ilde ve ilçede okullar 11 Şubat Salı günü tatil edildi.

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 11 Şubat Salı günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okulların 11 Şubat Salı günü tatil olacağı bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Artvin

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Artvin merkez ve köyleri ile Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde kötü hava şartları ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı günü okulların tatil olacağını duyurdu.

Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.

Kayseri

Kayseri'de ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarız ve Akkışla ilçelerinde tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi.

Siirt

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, yaptığı açıklamada, kent merkezinde olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi.

Edip, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı günü kent merkezindeki özel ve resmi okulların tatil edildiğini bildirdi.

Ordu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Salı günü, il genelindeki tüm okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şırnak

Valilikten yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.

Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı il merkezi ile bağlı ilçelerde eğitime ara verildiği, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı ifade edildi.

Bolu

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada da öğrencilerin güvenliği ve sağlığı göz önünde bulundurularak 11 Şubat Salı okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.