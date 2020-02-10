Edinilen bilgiye göre, İslice Mahallesi 2. Vindilli Sokak'ta Gülay Ö. (62), 3 katlı apartmanın çatısına çıktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gülay Ö.’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kadının intihar mı ettiğini yoksa düşerek mi öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.
Dengesini kaybedip çatıdan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
10.02.2020 - 23:52 | Son Güncelleme: 10.02.2020 - 23:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uşak’ta çatıdan düşen 62 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : çatıdan düşen yaşlı kadın,
680566 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/680566.aspx
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