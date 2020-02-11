Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulgaristan emniyet birimleri, Türk polisine “Bulgar vatandaşları İstanbul’a gelip özel bir hastanede sahte belgelerle organ nakli yaptırıyor” yönünde istihbarat paylaştı. Bunun üzerine soruşturma başlatan ekipler, İstanbul ve Bulgaristan Sofya’da kliniği bulunan özel bir hastanede sigortalı olarak çalışan Türk vatandaşı F.Ö’yü (55) takibe aldı. Kadının, komşu ülkedeki organ hastalarını bularak iletişime geçtiği ve nakil için kendilerini ikna ettiği öğrenildi. Daha sonra hastaları İstanbul’a getirip bir verici temin ettiği ortaya çıktı. Zanlının, alıcı ve vericileri eş ya da kardeş gibi gösteren sahte belgelerle Etik Komisyonu Kuruluna göndermeden ilgili mevzuat gereği direkt nakil yaptırmaya çalıştığı tespit edildi. Ekipler, 1 Şubat’ta alıcı K.L.D. (37) ile bağışçı K.L.D’yi (41) kardeş göstererek böbrek nakli yaptırmak için getirdiği belirlenen F.Ö. ile eşi M.Ö’yü hastanede yakaladı. Bulgaristan vatandaşları K.L.D. (37) ve yanlarında bulunan T.G.P. (29), A.G.P. (31) ve A.S.M. (38) yurttan kaçmaya çalışırken Kapıkule Sınır Kapısı’nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Böbrek alıcısı K.L.D. serbest kalırken üzerlerinde 17 bin 130 avro (112 bin 600 TL) ele geçirilen diğer şüpheliler tutuklandı. Bu arada gerçek ismi Z.Y.I. olduğu anlaşılan bağışçı K.L.D’nin kimliği tespit edilemeden Türkiye’den kaçtığı belirlendi. İHA