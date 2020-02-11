Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Konya’da sevgilisini döven adama müdahale ederken katil olan 20 yaşındaki Kadir Şeker’i konuşuyor. Üniversite imtihanlarına hazırlanırken cezaevine giren Fen Lisesi mezunu Şeker’in beraat edebileceği değerlendiriliyor. Binlerce kişi, gencin bir katil değil kahraman olduğunu düşünerek serbest bırakılmasını ve tutuksuz yargılanmasını istedi. Bu hususta kampanya başlatıldı. Konya Barosu Yönetim Kurulu da olayın ardından olağanüstü toplandı.



NE KADAR CEZA ALIR?

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, toplantı sonrası “Elim bir vaka. Somut delillerin toplanması için titiz çalışma yürütülüyor. Maktul, kadını dövmemesi konusunda kendisini ikaz eden Kadir’e ciddi hakaret ve tehditlerde bulunmuş. Çocuk, olay yerini terk etmek üzereyken arkasından saldırmış. Ciddi bir boğuşma yaşanmış. Çocuğun yüzünde, boğazında ve çeşitli yerlerinde ezilmeler meydana gelmiş. Kadir’e bıçağı niçin taşıdığı sorulduğunda ‘Geçtiğim yol tekin bir yer değil’ diye ifade verdi. Bu bıçak kasten mi yoksa boğuşma sırasında mı saplandı araştırılıyor. En canlı görgü tanığı şiddete uğrayan kadın. O da net bir ifadede bulunmuyor. Güvenlik güçleri de kamera kayıtlarına ulaşmaya çalışıyor. En doğru kararı mahkeme heyeti alacaktır” açıklamalarında bulundu. Mahkemenin ne karar vereceği belli değil. Elde edilecek yeni deliller soruşturmanın seyrini ve eğer verilecekse cezanın miktarını belirleyecek. Ancak Kadir Şeker her hâlükârda “kasten öldürme” suçundan yargılanacak. Bunun cezası müebbet hapis. Haksız tahrik en ağır şekilde değerlendirildiğinde verilecek ceza ise 12 ile 18 yıl. On iki sene hapis alsa, iyi hâl indirimi ile 10 yıla düşer. Eğer meşru müdafaa kapsamında değerlendirilise tutuksuz yargılanabilir, hatta beraat edebilir.



“ŞEKER GİBİ ÇOCUK”

Öte yandan Kadir Şeker’i tanıyanlar onun nasıl bir insan olduğunu anlattı. Kuaför Gazi Yumuşak “Birini incitecek biri değildi. Yazık oldu. Umarım yargı güzel bir karar verecektir” dedi. Komşu Erdoğan Koçak ise “Kadir sonuna kadar haklı, kim olsa böyle bir olaya sessiz kalamazdı. Şeker gibi çocuktu” diye konuştu.