Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demiryolu ile Türkiye’nin batı bölgelerindeki birliklerden İskenderun Tren Garı’na getirilen zırhlı personel taşıyıcı araçlar trenlerden indirilerek tırlara yüklenerek, 12’şerli konvoylar halinde Suriye sınırına sevk ediliyorlar.

Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir sevkiyatın yaşandığı garda son hazırlıklarını tamamlayan konvoy Suriye sınırına doğru hareket etti.