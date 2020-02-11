Demiryolu ile Türkiye’nin batı bölgelerindeki birliklerden İskenderun Tren Garı’na getirilen zırhlı personel taşıyıcı araçlar trenlerden indirilerek tırlara yüklenerek, 12’şerli konvoylar halinde Suriye sınırına sevk ediliyorlar.
Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir sevkiyatın yaşandığı garda son hazırlıklarını tamamlayan konvoy Suriye sınırına doğru hareket etti.
İskenderun Tren Garı’ndan Suriye sınırına ZBT sevkiyatı
11.02.2020 - 13:54 | Son Güncelleme: 11.02.2020 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin değişik bölgelerindeki zırhlı birliklerinden demiryolu ile İskenderun Tren Garı’na getirilen paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZBT) araçlar buradan Suriye sınırına naklediliyorlar.
Demiryolu ile Türkiye’nin batı bölgelerindeki birliklerden İskenderun Tren Garı’na getirilen zırhlı personel taşıyıcı araçlar trenlerden indirilerek tırlara yüklenerek, 12’şerli konvoylar halinde Suriye sınırına sevk ediliyorlar.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye sınırı,
680674 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/680674.aspx
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