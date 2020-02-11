Çığ saat 20.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zigana Tüneli'nin Trabzon tarafına yaklaşık 2,5 km mesafede meydana gelen çığ nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karayolu ulaşıma kapandı. Çığ sonrası yoldan geçen çok sayıda araç zarar görürken, çığ altında kalan araç olup olmadığı ile ilgili çalışma başlatıldığı bildirildi.
Trabzon-Gümüşhane karayolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı
11.02.2020 - 20:57 | Son Güncelleme: 11.02.2020 - 21:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde bugün akşam saatlerinde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : çığ,zigana dağı,trabzon,gümüşhane,
680752 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/680752.aspx
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