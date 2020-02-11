Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde bulunan bir dürümcüde bir grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahını çıkaran Murat K, Murat P. Taki C. Levent A. ve Seyit A. P'yi vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Şüpheli Murat K’yı gözaltına alan polis ekipleri, silaha el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamlarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Maltepe’de dürümcüde silahlı kavga: 4 yaralı
11.02.2020 - 23:11 | Son Güncelleme: 11.02.2020 - 23:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maltepe'de bir dürümcüde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : dürümcü,Maltepe,silahlı kavga,
680767 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/680767.aspx
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