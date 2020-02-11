Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde bulunan bir dürümcüde bir grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahını çıkaran Murat K, Murat P. Taki C. Levent A. ve Seyit A. P'yi vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Şüpheli Murat K’yı gözaltına alan polis ekipleri, silaha el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamlarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.