Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada "Hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda; ilimizde beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimizin tamamında Taşimali Eğitime 12.02.2020 Çarsamba günü bir gün süre ile ara verilmiştir" derildi.