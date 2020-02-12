Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van-Bahçesaray kara yolunda 4 ile 5 Şubat’ta art arda yaşanan iki çığ felaketinde 41 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Olayın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve ikinci çığın altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir’e hâlâ ulaşılamadı. Herhangi bir tehlikeye karşılık çalışmalar şu an devam etmezken Taşdemir ile ilgili ortaya çıkan detay ise yürekleri burktu. Mehmetcan Taşdemir, yedi ay önce Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiye eri olarak işe başladı. Taşdemir, geçtiğimiz günlerde ikinci çocuğunu kucağına aldı. Olayın yaşandığı gün ise babalık izninden yeni döndü. Yapılan ihbar sonrası karın altındaki iki kişiyi kurtarmak için görevlendirildi. Bölgeye gitti ama kendisi de aynı sonu yaşadı. Ağabey Bayram Taşdemir “Bebeği daha 20 günlük, diğer çocuğu da iki yaşında. Kardeşim karın altındayken hiçbir şey yapamamak acı veriyor” diye konuştu. Yılmaz Sönmez-Mehmet Salih Akkuş İHA