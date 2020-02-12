Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada seyir hâlindeki şüpheli görünen bir beyaz minibüsü durdurmak istediler ancak sürücü kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası araç yakalandı. Minibüsün arka kısmında 17 yaşındaki P.D.D. yere çökmüş, boyun kısmı bantlı hâlde bulundu. Şüpheli Mehmet Emin D. (45) ile Ramazan D. (40) ise gözaltına alındı. Ayrıca iki adet eldiven ve bir bıçak ele geçirildi. Emniyet’e götürülen şüpheliler sorguya alındı. Mehmet Emin D’nin kızın babası, Ramazan D’nin de amcası olduğu ortaya çıktı. İkilinin, P.D.D’yi sevgilisi olduğu gerekçesiyle ormana götürerek öldüreceği iddia edildi. Mağdure ise “Sadece korkutacaklardı” diye yazılı ifade verdi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı. P.D.D. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ait Çocuk Destek Merkezi Yurduna yerleştirildi. Yaşananlar, Ankara’da erkek arkadaşı olduğu iddiasıyla babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız cinayetini akıllara getirdi. Sadık Kahraman İHA