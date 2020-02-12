Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Caminin iç kısmındaki kadınlar mahfili ve diğer bazı bölümlerindeki ahşap pencere kepenklerine sert cisimle isim kazındığı tespit edildi. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri inceleme yaptıktan sonra 6 ahşap kepengi söküp atölyeye götürdü. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren “Ahşap atölyemizde zımpara, boya, vernik işlemleri gerçekleştirilecek ve bunlar tekrar yerine takılacak. Tabii bunlar iç mekândaki kapılar. Daha az cemaatin bulunduğu yerlerde yazılmış. Maalesef istemediğimiz durumlar” dedi.



UNESCO LİSTESİNDE

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan camideki ahşap pencere kepenkleri atölyede bir dizi işlemden geçirilecek.



