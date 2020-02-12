Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Konak ilçesinde, Gülümser Bulut’un çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedinin bulunmasına ilişkin görülen davaya devam edildi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Gülümser Bulut’un yeğeni olan tutuklu sanık Yunus Kahraman ile Bulut’un kızı olan tutuksuz sanık H.A. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Ege Üniversitesi Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından hazırlanan raporda, sanık H.A.’nın cezai ehliyetini etkileyecek herhangi bir ruhsal rahatsızlığının bulunmadığı ifade edildiğini söyledi.

Duruşma savcısı, Yunus Kahraman’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini isterken H.A.’nın da yeniden tutuklanmasını talep etti. Eşinin doğum yaptığını ve 56 günlük bir bebeği olduğunu söyleyen Yunus Kahraman ise tahliyesini istedi.

Yunus Kahraman’ın tutukluluğunun devamına, H.A. hakkında talep edilen tutukluluk kararının reddine karar veren mahkeme heyeti, 1 yıldan fazladır kayıp olan Özlem Akusta’nın banka kartından para çeken kişinin el fotoğrafı ile Yunus Kahraman’ın elinin duruşma sırasında bilirkişi tarafından çekilen fotoğrafın karşılaştırılması için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir’in Konak ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde annesi Gülümser Bulut ile yaşayan H.A.’nın 2018’in Ağustos ayında, polisi arayıp ihbarda bulunması üzerine evde yapılan incelemede, Bulut’un cesedinin battaniyeye sarılarak çekyatın içine konulduğu belirlendi. Olayla ilgili H.A. tutuklandı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Bulut’un ölümünün doğal yollarla gerçekleşmediğine kanaat getirerek, çelişkili ifadeler verdiklerine dikkati çektiği H.A. ve ölen kadının yeğeni Yunus Kahraman hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla dava açtı. Daha sonra H.A. tahliye edilirken, Yunus Kahraman ise 1 yıldan fazladır kendisinden haber alınamayan kız arkadaşı Özlem Akusta’yı öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı.