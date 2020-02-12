Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar yağışının etkisini göstermeye başladığı Malatya-Sivas karayolunda, ulaşım çift yönlü trafiğe kapandı. Sivas’tan Malatya istikametine gelen araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya’dan Sivas’a giden araçlar ise Malatya'nın Hekimhan ilçesinde trafik polislerince bekletiliyor.

Ekiplerin karla kaplı yolu ise yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.