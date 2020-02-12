Kar yağışının etkisini göstermeye başladığı Malatya-Sivas karayolunda, ulaşım çift yönlü trafiğe kapandı. Sivas’tan Malatya istikametine gelen araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya’dan Sivas’a giden araçlar ise Malatya'nın Hekimhan ilçesinde trafik polislerince bekletiliyor.
Ekiplerin karla kaplı yolu ise yeniden ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.
Malatya-Sivas karayolu ulaşıma kapandı
12.02.2020 - 20:55 | Son Güncelleme: 12.02.2020 - 20:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya-Sivas karayolu, yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapandı.
Kar yağışının etkisini göstermeye başladığı Malatya-Sivas karayolunda, ulaşım çift yönlü trafiğe kapandı. Sivas’tan Malatya istikametine gelen araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya’dan Sivas’a giden araçlar ise Malatya'nın Hekimhan ilçesinde trafik polislerince bekletiliyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Malatya-Sivas,karayolu,ulaşım,
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