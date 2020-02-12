Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Balçıçakırı mahallesinde yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri belirlenen aynı aileden H.A. (36), F.A. (3), R.A. (15), M.Y.A. (1), D.A.A. (37), İ.N.A. (4) ve Ö.F.A. (13) Yahyalı Devlet Hstanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.