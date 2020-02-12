Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Balçıçakırı mahallesinde yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri belirlenen aynı aileden H.A. (36), F.A. (3), R.A. (15), M.Y.A. (1), D.A.A. (37), İ.N.A. (4) ve Ö.F.A. (13) Yahyalı Devlet Hstanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
7 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
12.02.2020 - 22:53 | Son Güncelleme: 12.02.2020 - 22:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Balçıçakırı mahallesinde yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri belirlenen aynı aileden H.A. (36), F.A. (3), R.A. (15), M.Y.A. (1), D.A.A. (37), İ.N.A. (4) ve Ö.F.A. (13) Yahyalı Devlet Hstanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yemek,zehirlenme,story_,
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