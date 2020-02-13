Koronavirüsle ilgili bilgi kirliğinin virüsle mücadele konusunda aşırı boyutlara ulaştığını ifade eden Eroğlu “Herhangi bir maddenin, ilacın virüs çoğalmasına direkt etkisini söyleyebilmek için yıllar süren çalışmalar yapılmaktadır. Bazı tıp doktorlarının söylediği gibi koronavirüs üzerine bir antiviral çalışma yapmadan herhangi bir bitkinin, yemeğin, paça çorbasının viral etkileşimi yaptığını belirtmek en hafif ifade ile bilgisizliktir” diye konuştu. İHA
"Koronavirüse çare bulan doktorları şaşkınlıkla izliyoruz"
13.02.2020 - 03:47 | Son Güncelleme: 13.02.2020 - 03:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu “Kelle paça, Maraş usulü ekşili çorba, ev turşusu, turşu suyunun henüz ülkemizde görülmeyen korona virüsünü engellediğini, sirkenin virüslere karşı etkili olduğunu, hatta 30 saniyede virüsleri öldüren karışımlar yaparak iddialı açıklamalar yapan uzman, doçent, profesör unvanlı tıp doktorlarını büyük bir şaşkınlık ve ibretle izliyoruz” dedi.
Etiketler : Ali Eroğlu,
681013 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681013.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER