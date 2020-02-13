Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle ilgili bilgi kirliğinin virüsle mücadele konusunda aşırı boyutlara ulaştığını ifade eden Eroğlu “Herhangi bir maddenin, ilacın virüs çoğalmasına direkt etkisini söyleyebilmek için yıllar süren çalışmalar yapılmaktadır. Bazı tıp doktorlarının söylediği gibi koronavirüs üzerine bir antiviral çalışma yapmadan herhangi bir bitkinin, yemeğin, paça çorbasının viral etkileşimi yaptığını belirtmek en hafif ifade ile bilgisizliktir” diye konuştu. İHA