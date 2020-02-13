Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11

İzmir: Parçalı bulutlu 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı 11

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -3

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor) 1