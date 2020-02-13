Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Başlamış Mahallesi'nde yaşayan Mehmet (65) ve Beyhan Üzer (60) çifti, banyoyu ısıtmak için mangala kömür koyup banyoya girdi. Çiftin oğlu Tunahan Üzer eve geldiğinde anne ve babasının cansız bedeniyle karşılaştı.

Mehmet ve Beyhan Üzer çiftinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.