Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Gaziemir ilçesi Sarnıç semtinde bir servis aracı şoförü tarafından çekilen görüntüler şoke etti. Korsan servis olduğu düşünülen bir araca öğrencilerin balık istifi şeklinde bindirilme görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Çok sayıda öğrenci panelvan tipi araca binerken, bir kadının da onlarla birlikte araca bindiği görülüyor.

Emniyete bildirildi

Görüntüye ulaşan 35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, “Sarnıç’ta bulunan spor salonundan öğrencilerin panelvan tipi araca bindirilirken çekilmiş görüntüleri elimize ulaştı. Biz İzmir’de korsan servis taşımacılığıyla mücadele ettiğimiz için üyelerimiz bu tip görüntüleri bize atıyor, biz de ihbarın doğruluğuna bakarak bu araçları trafik ekiplerine bildiriyoruz. Bu araç okullara servis aracı olarak korsan taşımacılık yapıyor. Videoda, 3-4 yetişkinin sığamayacağı bölüme yaklaşık 12-13 çocuğu balık istifi gibi bindiriyorlar. Bu şekilde güvensiz taşımacılık yapıyor ve çocukların hayatlarını riske atıyorlar. Ayrıca bu durum haksız rekabete neden oluyor. Bu tip korsan araçlar çok sayıda var. Binek arabalarla, panelvan tipi arabalarla korsan taşımacılık yapıyorlar. Videoda bir yetişkin kadın da var. Bu kişi veli de olabilir, çocukların arabaya bindirilmesine yardımcı olan biri de olabilir. Videoda o kadın da çocukların yanına biniyor. Allah korusun bir kaza olsa, çocukları koruyabilecek bir şey yok. Biz bu video sonrası aracın plaka bilgilerini emniyete bildirdik” dedi.

“Emek hırsızlarının sayısı bizden fazla”

İzmir’de S plakalı olarak çalışan 7 bin esnaf olduklarını kaydeden Mert, “Emek hırsızları bizim sayımızdan fazla. Bizim en değerli varlıklarımız çocuklarımız. Çocuklarımızın hayatlarını, ne olduğu belirsiz olan kişilere emanet etmememiz gerekiyor. Velilerin bu konuya çok dikkat etmesi gerekiyor. Bizim S plakalı araçlarımız için çok ciddi maddi giderlerimiz oluyor. Bu araçlarımızla güvenli taşımacılık yapıyoruz. Güvensiz bir şekilde öğrenci taşıyan korsan araçlar vergi kaçırıyor ve bizim işimizi baltalıyorlar. Bu kişiler denetleme olduğunda, ya öğrencileri almadan gidiyor ya da ‘ben komşumun çocuğunu ve kendi çocuğumu getirip götürüyorum’ diyor. Ancak o araçların içinden 10-15 çocuk çıkıyor. Haksız bir kazanç elde ediyorlar ve güvensiz taşımacılık yapıyorlar. Korsan taşımacılığın kapsamlı bir şekilde denetlenmesini, cezaların da caydırıcı hale gelmesini istiyoruz” diye konuştu.