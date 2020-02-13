Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde olduğu gibi Siirt’te de etkili olan soğuk hava, kar ve don pazarcıları vurdu. Şehir merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaşırken, bazı ilçelerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Kent merkezinde sabit semt pazarında pazarcılık yapan esnaf, kardan ve dondan dolayı tezgahlarını açmadı.

Uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar soğuk ve don olayının yaşandığını belirten pazarcı esnafı Abdurezak Kezer, soğuk hava ve don yüzünden tezgahlarını açamadıklarını söyledi. Kezer, "Bu sene kışın çok çetin geçti. Kar çok yağıyor. Gece eksi 9 ile eksi 12 dereceyi buluyor. Bizim arkadaşların hepsi kapalı. Pazarda bugün kimse çalışmıyor sebze haline de gitmiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Kar olduğu zaman kuru soğuk, don da var. Meyve sebze satılmadığı için kimse çalışmıyor şimdi. Biz dahi çalışmıyoruz. Şuanda bütün arkadaşlar evlerinden çıkmıyor. Pazarcılar kapalıdır" dedi.

10 yıldır pazarcılık yaptığını aktaran Yusuf Aldemir, pazarcı arkadaşlarının don ve soğuk havadan dolayı kimsenin pazara gelmediğini belirtti. Aldemir, "10 yıldır pazarcıyım. Bu 10 yıl içerisinde bu yıl ilk defa soğuk hava don geçiriyoruz. Pazarcı arkadaşlarımın tezgahları kapalıdır. Don yüzünden meyve sebze satamıyorlar. Gece don tutuğu zaman arkadaşlar sabah geldikleri zaman hepsini çöpe atıyorlar. Kimse gelip meyve sebze almıyor. Hiç kimse evinden çıkmıyor" diye konuştu.