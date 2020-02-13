Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesinde Zeytinköy Mahallesi Barbaros Bulvarı’nda inşaat alanında hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeyle 72 yaşındaki Musa Keysan’ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaşlı adamın cansız bedeni inşaat alanında bulundu
13.02.2020 - 19:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'de yaşlı adamın cansız bedeni inşaat alanında bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : denizli,ölüm,inşaat,Musa Keysan,
681181 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681181.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER