Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle can kaybı 1381’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 63 bin 851'e yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre biri Hong Kong’da olmak üzere Kovid-19 salgınında ölü sayısı 1381’e çıktı.

Ülkede toplam Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 63 bin 851’e ulaştı.

Müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise 177 bin 974 olarak açıklanırken, ülkede bugüne kadar Kovid-19’dan taburcu edilenlerin sayısı da 6 bin 723 oldu.

Ayrıca vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 53'e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak belirtildi.