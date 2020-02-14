Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava muhalefeti nedeniyle programa katılamayan Programa desteklerini esirgemeyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç beyin bir kutlama mesajı okundu.

Büyükkılıç mesajında tüm hemşehrilerinin Dünya Kayserililer Günü nü tebrik etti. Programın sunumunu Her Sene 38.Gün Dünya Kayserliler Günü projesinin mimarı Ahmet Keklik ile Darülaceze Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı birlikte gerçekleştirdiler.



BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU YAPILDI

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’nin açılış konuşması ile başladı. Kayder Başkanı Gökhan Çetinsaya’nın “Hoşgeldiniz” konuşması ile devam etti. 26.Dönem Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, 23.24.25. Dönem Kayseri milletvekilimiz Yaşar Karayel,Eski Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Ak Parti Genel Merkez Doğu Anadolu Bölgesi Teşkilat Koordinatörü Mahmut Gürcan, Eski Dönem Ekonomi Bakanı Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş birer selamlama konuşması yaptılar.

Son konuşmacı olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş birlik ve beraberlik vurgusu yaparak “Dünya Kayserililer Günü’nü” kutladı. Konuşmalar sonunda Kayder Başkanı Gökhan Çetinsaya Darülaceze başkanı Hamza Cebeci’ye Saray Halı’da özel dokunmuş Halı Türk Bayrağı takdim etti. Başkan Hamza Cebeci Darülaceze’de dokunmuş kilimleri konuşmacılara hediye etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Darülaceze’de Bin kişiye mantı ve nevzine ikramı, Davetlilere Darülaceze’de imal edilen çoraplar Kayder tarafından davetlilere hediye edildi.

Günün anısına toplu fotoğraf çekilerek program sona erdi.