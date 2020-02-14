Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur'un Bucak ilçesinde eşinden özür dilemek isteyen adam, kurtarıcı üzerinde 'Biricik aşkım, beni Affet' pankartı açarak, eski eşinin çalıştığı dükkanın önünde özür dilemek istedi. İlginç olay bugün saat 14.00 sularında Bucak ilçesi Oğuzhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Eşi ile araları bozulan ve aynı zamanda uzaklaştırması olan M.E isimli şahıs, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşinden af dilemek için çalıştığı iş yerinin önüne gelerek, kurtarıcı üzerinde pankart açtı ve eşinden af diledi. "Son çarem bu, üzgünüm özür diliyorum" diyen adam polis eşliğinde karakola götürüldü.

Olay yerine gelen polisler, uzaklaştırması olan M.E isimli şahısı uzun uğraşlar sonucu ikna ederek, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.