Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un en önemli noktasından biri olan Taksim Meydanı’nda gün içinde polis ekipleri tarafından güvenlik uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda polis ekibi görev aldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda gerçekleştirilen uygulamalarda GBT sorgulamaları yapıldı.