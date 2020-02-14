İstanbul’un en önemli noktasından biri olan Taksim Meydanı’nda gün içinde polis ekipleri tarafından güvenlik uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda polis ekibi görev aldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda gerçekleştirilen uygulamalarda GBT sorgulamaları yapıldı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde güvenlik uygulaması
14.02.2020 - 23:23 | Son Güncelleme: 14.02.2020 - 23:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şehrin en önemli mekanlarından biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Etiketler : Taksim Meydanı,
681436 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681436.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER