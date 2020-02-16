Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karla mücadele çalışmalarını sürdüren Hakkari Belediyesi, toplanan kar yığınlarını kent dışına çıkartıyor. 14 iş makinası ve 30 personelin yer aldığı karla mücadele çalışmalarına esnaflarda işyerlerinin önünü temizleyerek destek verdi. Bazı noktalar ile kent dışındaki alanların kar dağları ile dolup taşması üzerine alan bulmakta zorlanan ekipleri, kar tünellerinin içine girerek alan genişletmesi yaptı.

Karla mücadele çalışmalarında memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise, “İlimizde son yılların en büyük karı yağdı. Ekipler kar boşaltacak alan bulmakta zorlanıyor. Allah devletimizden razı olsun” dedi.