Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 7 Şubat Cuma günü akşam saatlerinde Isparta’nın Kuleönü kasabında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvancılık işiyle uğraşan Şahin Tunca, 80’a yakın keçisini otlatmak için dağlık alana bıraktı. Bir müddet sonra tekrar hayvanlarının başına gelen Tunca, keçilerin yarısından fazlasının olmadığını gördü. Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından bölgede AFAD ekipleri drone ile arama gerçekleştirdi ancak keçilere rastlanılmadı. Daha sonra dağda kendi imkanlarıyla arama yapan Tunca, keçilerini dağlık alanın farklı noktalarında parçalanmış olarak buldu.

‘Hayvanları nasıl koruyacağımızı bilemiyoruz’

Keçilerinin kurtlar tarafından öldürüldüğünü ileri süren Şahin Tunca, “Yaklaşık 80 hayvanım vardı. 45 keçim kurtlar tarafından öldürüldü. Çok üzgünüm. Hayvancılık sektöründe ticaretimizi yaparken başımıza bu iş geldi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kime başvuracağımızı bilmiyorum. Devletimizden de yardım istiyoruz. Hayvanlarımızı nasıl koruyacağımızı bilemiyoruz” dedi.