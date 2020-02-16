Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı ilçesi Yenice Mahallesi'nde ikamet eden 69 yaşındaki İhsan Koç’tan haber alamayan eniştesi Yusuf Özdemir ve yakınları tarafından jandarmaya kayıp ihbarının verilmesinin ardından arama çalışmalarına başlandı. 4 gün boyunca Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığından 20, AFAD'dan 4 kişilik ekip ve Yenice Mahallesi halkı ile birlikte iki noktadan arama tarama faaliyeti yapıldı. Zihinsel engelli yaşlı adam, ekipler tarafından Yenice Mahallesi'ne 2 kilometre mesafede bulunan ormanlık alanda ölü buldu. Yaşlı adamın cenazesinin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.