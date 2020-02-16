Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İncesu ilçesine bağlı Kızılören Aşağı mahallede vatandaşlar ellerine aldıkları küreklerle kuyulara kar doldurdu. Mahallede genç-yaşlı demeden hummalı bir şekilde çalışan vatandaşlar karın keyfini de çıkarmayı ihmal etmedi. Kızılören Aşağı mahalle muhtarı İdris Buğdaycı, "Atalarımızdan kalma bu kuyuları her sene kış aylarında mahalle sakinlerimiz ile birlikte karla dolduruyoruz. Kuyulardaki bu karlar yaz mevsiminde eriyince su ihtiyacımızın bir bölümünü buradan karşılıyoruz" dedi.



Buğdaycı, "Bu yıl sert geçen kış mevsiminde kar yağışı da fazla oldu. Çok şükür kuyularımızı karla doldurduk. Atalarımızdan kalan bu geleneği yıllardır devam ettiriyoruz" diye konuştu.