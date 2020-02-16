Alınan bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında Ali Bekirli Mahallesi’nde düzenlenen asker eğlencesinde T.D. ile M.A. ve F.R. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.D. elindeki bıçakla karşı tarafa saldırdı. İddiaya göre kavgayı ayırmaya çalışan T.D'nin kardeşi Mustafa D. ile M.A. ve F.R. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa D. kurtarılamazken, T.D. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Asker uğurlama eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
16.02.2020 - 16:29 | Son Güncelleme: 16.02.2020 - 16:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'de asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında Ali Bekirli Mahallesi’nde düzenlenen asker eğlencesinde T.D. ile M.A. ve F.R. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.D. elindeki bıçakla karşı tarafa saldırdı. İddiaya göre kavgayı ayırmaya çalışan T.D'nin kardeşi Mustafa D. ile M.A. ve F.R. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa D. kurtarılamazken, T.D. gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : asker uğurlama eğlencesi kanlı bitti,
681771 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681771.aspx
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