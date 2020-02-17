Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Krvavec Giant Slalom’ yarışmasına katılmak üzere Slovenya’nın Krvavec şehrine giden millî kayakçı Sıla Kara, teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki Slovenyalı çocuğu son anda kurtarmış ve ülkede kahraman ilan edilmişti. Krvavec Emniyet Müdürü tarafından kahramanlık madalyası verilen Kara, yaşadığı olayı şöyle anlattı: Asansöre bindiğimiz esnada çocuk denge kaybı yaşadı. Tam düşerken kayağımı önüne çektim. Bariyer kurmak istedim, kayağıma düşsün diye düşündüm. O esnada lift hareket hâlindeydi çünkü aşağıda çalışan kişi bizi görmemişti. ‘Stop’ diye bağırmaya başladım, aşağıda kargaşa oldu. İnsanlar güvenlikleri çağırdı. Çocuk yorulmaya başladı yaklaşık 15 dakika havada tuttum. Yavaş yavaş ellerimden kaymaya başlayınca eldivenlerimi çıkarıp çocuğun ellerini kavramaya başladım. Gelen ekipler, düşüş hızını azaltıp çocuğu çitin üzerine aldılar. Akabinde ben hemen aşağıya inip çocuğun durumunu sordum. Sağlık personeli bana iyi olduğunu söyledi, sadece biraz fazla korktuğunu belirttiler. Sonra piste çıktım ve yarışmaya devam ettim.



YARIŞI BOŞ VERDİM

Yarışlara hazırlandığı esnada bu olayın yaşandığını ama yarışı boş verip tamamen o kişinin hayatına odaklandığını belirten Kara “Gücüm bitiyordu, yorulmaya başlıyordum ama eğilip aşağı baktığımda bir insan vardı ellerimin altında. O yüzden mental olarak, ruh olarak çok güçlü durmaya çalıştım” dedi. Slovenya Devleti’nin resmî sayfalarında ve haberlerinde resminin paylaşıldığını, Slovenya Uluslararası Parlamentosundan ülkemize takdir belgesi verildiğini, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun arayıp tebrik ettiğini belirten Kara “Ben yapmam gerekeni yaptım. Biz ülkemizde böyle gördük. Spor için bir mücadelemiz var ama önceliğimiz insan olmak. Bize bunu öğrettiler. Orada sporculuğu bir kenara bırakıp insan olarak harekette bulundum” şeklinde konuştu. Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil de “Bir hayat kurtardı. Uluslararası ilişkileri artırdı. Bu davranışlarından dolayı Sıla’yı bugüne kadar ahlakı ve örnek davranışından dolayı tebrik ettik” açıklamalarında bulundu.

Özge Bozo - Sefa Tetik ERZURUM İHA

