Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda ilk resmî nikâh, DTDV çatısı altında faaliyet gösteren İshöj Mevlâna Camii’nde, Vildan Öztemur ve Muhittin Yıldırım çiftine kıyıldı. Nikâh töreninde Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Gündoğar ve çiftin yakınları hazır bulundu. Din görevlisi Faik Uslu tarafından kıyılan nikâhı müteakiben çiçeği burnunda çifte DTDV tarafından Kur’ân-ı kerim ve hat sanatından bir plaket hediye edildi. Vakıftan yapılan açıklamada, nikâh kıyma yetkisinin DTDV’ye bağlı camilerde uygulanacağı ve bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin vakıf ile iletişime geçebileceği bildirildi.