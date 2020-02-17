Bu kapsamda ilk resmî nikâh, DTDV çatısı altında faaliyet gösteren İshöj Mevlâna Camii’nde, Vildan Öztemur ve Muhittin Yıldırım çiftine kıyıldı. Nikâh töreninde Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Gündoğar ve çiftin yakınları hazır bulundu. Din görevlisi Faik Uslu tarafından kıyılan nikâhı müteakiben çiçeği burnunda çifte DTDV tarafından Kur’ân-ı kerim ve hat sanatından bir plaket hediye edildi. Vakıftan yapılan açıklamada, nikâh kıyma yetkisinin DTDV’ye bağlı camilerde uygulanacağı ve bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin vakıf ile iletişime geçebileceği bildirildi.
Türk imamlar, resmî nikâh kıymaya başladı
17.02.2020 - 02:45 | Son Güncelleme: 17.02.2020 - 02:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Danimarka Kilise Bakanlığınca 2006 yılından bu yana inanç toplumları arasında sayılan Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) ve çatısı altında faaliyet gösteren camiler, bakanlığın tanıdığı resmî nikâh kıyma yetkisini ilk kez kullandı.
Etiketler : imam,nikah,haberler,
681848 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681848.aspx
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