Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ahmet Gökçe, Bağlarbaşı Mahallesi’nde temizlik yaptığı esnada yerde gördüğü bir poşeti çöp kamyonuna atmak istedi. Poşeti eline aldı ve içinde desteler hâlinde para gördü. Gökçe, bu paraları alıp saklamak yerine durumu amirlerine ve polise bildirdi. Güvenlik güçleri yaptıkları araştırma sonucunda paranın emekli işçi Nurettin Kılıççı’ya (57) ait olduğunu belirledi. 125 bin TL’sine kavuşan Kılıççı “Oğlum ile küçükbaş almaya gidiyorduk. Hayvan pazarına vardığımda paranın yanımda olmadığını fark ettim. O an dünya başıma yıkıldı. 25 senelik birikimim bir anda yok olmuştu. Kara kara düşünürken güzel haberi aldık. Allah kendisinden razı olsun. Büyük bir insanlık örneği” dedi. Gökçe de “Her insanın yapması gereken bir davranışı sergiledim. Parayı teslim ettiğimde en az Nurettin Amca’mız kadar sevindim. Çok mutlu ve huzurluyum” ifadelerini kullandı. Çalışanını kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise “Böyle olaylar, bizim için büyük bir imtihan. O anlarda kişilik öne çıkar. Bizim arkadaşlarımız da böyle bir olayda insani hasletlerini gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Paranın sahibi adına da seviniyoruz. Onun da alın teri emeği. Böyle vicdanlı ve duyarlı çalışma arkadaşlarımız olduğu için gururluyuz” şeklinde konuştu. İHA