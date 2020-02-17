Hikmet Erdem, 2 gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, burada yapılan tedavisi ardından taburcu edilmişti. Evinde istirahat eden Erdem, hayatını kaybederken, cenazesi Mustafa Paşa Camiinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Pazaryeri Mezarlığının defnedildi. Cenazeye ilçe halkı büyük katılım gösterirken, cami avlusu doldu taştı. 1954 yılında 19 yaşında terzilik meleğine başlayan Hikmet Erdem ilçenin tek erkek terzisi idi.
İlçenin tek erkek terzisi son yolculuğuna uğurlandı
17.02.2020 - 12:27 | Son Güncelleme: 17.02.2020 - 12:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tek erkek terzisi olma özelliğine sahip 66 yıl terzilik yapan Hikmet Erdem (85) son yolculuğuna uğurlandı.
Etiketler : Bilecik,
681948 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681948.aspx
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