Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki 4 katlı bir apartmana ait araç garajından kedi sesini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, garaj kapısının elektronik kumandasının bulunamaması üzerine itfaiye ekipleri talep etti. Bu sırada polis garaja giriş yapılan başka bir kapıyı incelerken, garajın araç girişi açıldı ve kedi, kapının açılmasıyla dışarıya çıktı.



17 Şubat Dünya Kediler Günü’nde 2 günlük esareti son bulan ve oldukça acıktığı gözlenen kediye polis ekipleri mama vererek şefkat gösterdi. Ekipler, sahipli ya da sahipsiz olduğunu tespit edememesi üzerine kediyi polis aracında Kepez Sahipsiz Hayvan Barınağına götürdü.

“Kendi gününde kurtuldu”

Kediyi besleyen esnaflardan Gökhan Aydoğan, “İşletmemize gelen bir kediydi, 2 gündür ortalıkta görünmüyordu. Sesleri duyuyorduk. Kurtarılması için elimizden geleni yaptık fakat garajın anahtarı bizde olmadığı için müdahale edemedik. Normalde bu garaj kullanılmıyor. Nasıl girdiği belirsiz. Sürekli burada gezinir ve herkes onu besler. Ona, kedilerin muhtarı diyorlar. Kumanda olmadığı için müdahale edemedik, nasıl açıldığını biz de bilmiyoruz. Bugün dünya kediler günü ve kendi gününde kurtuldu” dedi.