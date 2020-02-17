Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün 20.00 sıralarında Demirtaş Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre bunalımda olduğu öne sürülen S. K. (42) isimli kadın evde kimsenin olmadığı sırada 10 adet uyku hapı içerek intihara kalkıştı. Bir süre sonra pişmanlık yaşayan ve rahatsızlanan S. K., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri S. K.’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan S. K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.