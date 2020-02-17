Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, oto boyacısı Mesut Kelleci (50) bu sabah işe gitmeyince, iş arkadaşları önce kendisine sonra yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Konak mahallesisi Uğuz sokakta bir apartmanın giriş katında oturan anne babalarına bakmaya giden kızı Gülşen ve eşi Mesut, anne babasını evde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çifttin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen çifttin cenazeleri Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.