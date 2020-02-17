Edinilen bilgiye göre, oto boyacısı Mesut Kelleci (50) bu sabah işe gitmeyince, iş arkadaşları önce kendisine sonra yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Konak mahallesisi Uğuz sokakta bir apartmanın giriş katında oturan anne babalarına bakmaya giden kızı Gülşen ve eşi Mesut, anne babasını evde hareketsiz buldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çifttin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen çifttin cenazeleri Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca hayatını kaybetti
17.02.2020 - 17:01 | Son Güncelleme: 17.02.2020 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, oto boyacısı Mesut Kelleci (50) bu sabah işe gitmeyince, iş arkadaşları önce kendisine sonra yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Konak mahallesisi Uğuz sokakta bir apartmanın giriş katında oturan anne babalarına bakmaya giden kızı Gülşen ve eşi Mesut, anne babasını evde hareketsiz buldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Burdur,karbonmonoksit zehirlenmesi,
682000 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682000.aspx
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